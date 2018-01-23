В Марокко женщинам разрешили быть нотариусами

Повелитель верующих Марокко* Мухаммад VI вчера издал указ, разрешающий марокканкам выполнять функции "адууль", то есть, официального заверения браков, завещаний, сделок и прочих юридически значимых действий.

"Адууль" - это фактический аналог западных нотариусов, с той особенностью, что многие совершаемые ими действия в Марокко осуществляются на основе Шариата.

Всего для женщин будет зарезервировано 700 должностей "адуулей" по стране.

Ранее королем Мухаммадом VI уже были приняты решения, позволяющие женщинам работать полицейскими. Кроме того, в последние годы отмечается более активное вовлечение женщин в бизнес.

* - официальный титут короля Марокко