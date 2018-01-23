Модель-мусульманку уволили за антисионистские твиты

Последнюю неделю одной из тем для исламофобов практически всего мира стал выбор французской косметологической кампанией L'Oreal модели для рекламы своего шампуня для волос. В этом качестве была выбрана мусульманка в хиджабе - Амина Хан.

Исламофобы негодовали по поводу того, как женщина, скрывающая свои волосы, может рекламировать шампунь для ухода за ними.

Любому разумному человеку понятно, что компания таким образом добивалась привлечения к себе новой целевой аудитории - мусульманок, которых на Западе становится все больше. Что же касается волос, странно, что кто-то думает, что актрис на эти роли обычно выбирают за их волосы, а не за их известность, специфическую внешность и т.д.

Тем не менее, исламофобам в итоге удалось выбить ненавистный символ "исламизации". Не сумев добиться успеха на поприще борьбы с ее закрытыми волосами, они нашли ее открытые твиты аж 4-летней давности, в которых девушка призывала остановить незаконную сионистскую оккупацию палестинских земель и вооружение Израиля.

В итоге L'Oreal расторг с Аминой Хан контракт как с фигурой, вызывающей рознь между ее клиентами. Модель выразила сожелание в связи с тем, что вызвала такие эмоции, заявив, что, напротив, стремится защищать разнообразие и единство.