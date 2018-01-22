Лидер "русских евреев" оскорбил практикующих иудеев

Один из главных израильских ястребов, министр обороны сионистского образования Авигдор Либерман, известный своей враждебной Исламскому миру позицией, оскорбил на этот раз...практикующих иудеев.

Либерман, который прошел в правительство как представитель "русских евреев", чьи интересы выражает его партия "Наш дом - Израиль", не только поддержал новый закон, разрешающий торговым заведениям работать по субботам, но и сам демонстративно посетил рынок и совершил на нем покупки.

Это вызвало резкую реакцию соратников его и действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху по правящей коалиции из религиозного лагеря. В частности, партия "Яхадут ха-Тора" ("Иудаизм Торы") потребовала от Нетаньяху "немедленно призвать министра обороны к ответу за углубление раскола в обществе и распространение ереси, подрывающей святость шаббата".

В этой связи надо отметить, что многие практикующие иудеи вообще считают незаконным создание Израиля, так как в их Талмуде содержится запрет евреям, рассеянным за их грехи, возвращаться на Святую землю до прихода Машиаха (Мессии). К моменту возникновения сионистского движения так считало большинство раввинов, однако, сионистов, которые в массе своей были атеистами и социалистами, это совершенно не волновало.

Тем не менее, есть прослойка т.н. религиозных сионистов, которые оправдывают создание Израиля вопреки этим запретам тем, что это государство, в котором чтится Тора и иудеи могут исповедовать свою религию. И для такой части израильского общества действие норм вроде соблюдения субботы имеет принципиальный характер, так как по сути оправдывает существование Израиля с религиозных, а не чисто расистских позиций.

Однако большинство "русских евреев" - это люди, которые ехали в Израиль за сладкой жизнью, а не ради какой-то там Торы. И мешают их сладкой жизни там, во-первых, палестинцы, которых они ради нее сживают с их земли, а во-вторых, свои же практикующие иудеи, которые добиваются от них того, чтобы живя на этой земле, они соблюдали обременительные религиозные законы.

В последние годы, "русские евреи", чьи численность и влияние на политику Израиля растут, чувствуют себя уже той силой, которая сама может диктовать государству свою политику. Поэтому демарш Либермана вряд ли является случайным, а скорее свидетельствует о начале открытого конфликта между "русскими евреями" и практикующими иудеями в Израиле.