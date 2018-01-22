Кувейтская депутатка призвала лишать иностранных вдов гражданства

Ошибаются те, кто считают, что антииммигрантские фобии и политики существуют только в России или на Западе. На днях одна из представительниц арабского мира продемонстрировала такую их форму, которая, пожалуй, смутила бы даже ее западных коллег.

Речь идет о единственном депутате кувейтского парламента женского пола - Сафе аль-Хашим (на фото). Она и ранее была известна своей непримиримой борьбой со всеми некувейтянами и "не настоящими кувейтянами", а тут уже перешла в ней все моральные рамки.

Так, депутатша призвала отзывать кувейтское гражданство у тех получивших его благодаря бракам иностранок, чьи мужья умерли. Оснований для этого она выдвинула два - во-первых, если их мужья уже умерли, их вдовам...больше нечего делать в стране..., во-вторых, так они не смогут повторно выйти замуж за иностранцев и их дети от них не станут кувейтскими гражданами.

Впрочем, этим паранойя депутатши не ограничилась. На днях она заявила, что из 1,3 миллионов кувейтян - 300 тысяч являются "липовыми", то есть, получили гражданство (подданство) в результате мошенничества. Поэтому она призвала проверить все случаи присвоения гражданства, чтобы, так сказать, отделить зерна от плевел.

К слову, Хашим не просто единственная женщина в кувейтском парламенте, но и глава его комитета по женщинам и семье. Что, согласитесь, является не лучшей рекламой участия женщин в политике, по крайней мере, в кувейтской версии.