Иордания не сдала Америке Иерусалим

Визит в Иорданию вице-президента США Майкла Пенса не принес Вашингтону успеха в плане изменения позиции этой страны арабского мира в отношении Иерусалима.

На переговорах между американской делегацией во главе с Пенсом и иорданской во главе с королем Абдуллой последний подтвердил позицию своей страны, согласно которой Иерусалим является столицей независимой Палестины.

В итоге, как заявил Пенс после прошедших переговоров, они с королем "согласились не соглашаться".

После Иордании американский вице-президент направится с визитом в Израиль. Там ему, наверняка, "не соглашаться" не придется.