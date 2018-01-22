Россия продолжит усиливать геноцидную армию Мьянмы

В минувшую субботу на официальных ресурсах Минобороны РФ появилось сообщение. Приводим его без изменений и комментариев, так как, на наш взгляд, оно в комментариях и не нуждается - все и так ясно:

"Россия и Мьянма реализуют масштабный план двухстороннего военного сотрудничества. Об этом сегодня заявил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время рабочего визита в эту страну.

На переговорах с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном глава военного ведомства России сказал: «Отмечаем положительную динамику сотрудничества России и Мьянмы в военной области, дополнительный импульс которому придало подписание в 2016 году межведомственного соглашения о военном сотрудничестве».

По словам генерала армии Сергея Шойгу, в Минобороны РФ настроены на укрепление партнерства, повышение боеготовности армий двух стран, военнослужащие которых поддерживают регулярные контакты.

«Придаем большой значение визитам российских военных кораблей в порты Мьянмы, равно как и ожидаем с визитом в России военные корабли из этой страны», - сказал, в частности, Министр обороны РФ.

Он отметил, что в прошлом году военнослужащие двух стран реализовали большое количество мероприятий, согласованы насыщенные планы двухстороннего военного сотрудничества на будущее.

В свою очередь Мин Аунг Хлайн выразил надежду, что военное сотрудничество между Россией и Мьянмой будет нарастать".