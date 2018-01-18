В КСА без сопровождения будут пускать только взрослых женщин

Сегодня Омар аль-Мубарак, глава Комиссии по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии, заявил об окончательном утверждении правил выдачи туристическим виз в королевстве.

В соответствии с этими правилами, в частности, визы женщинам без сопровождения мужчин-мужей или родственников будут выдаваться только по достижении 25 лет. Женщины младше, желающие прибыть в королевство, смогут сделать это толькопри наличии сопровождения.

Туристические визы будут позволять только однократный въезд и выдаваться максимум на 30 дней. Помимо них будут также выдаваться рабочие визы и визы для Хаджа и Умры.