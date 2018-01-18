Коммунисты Китая взялись уже и за китайских мусульман

О том, что китайские коммунисты ведут политику сживания со свету уйгурских мусульман, одновременно репрессируя уйгурскую идентичность и заселяя уйгурские земли китайскими колонистами, известно давно.

Однако при этом сами китайские мусульмане (хуэйси) в других регионах Китая имели достаточно широкий объем религиозных свобод, который государство предоставляло им в обмен на их лояльность. Но, видимо, сейчас этой политике пришел конец или, по крайней мере, она отчетливо корректируется, и в последнее время поступает все больше информации о "закручивании гаек" и травле уже в отношении китайских мусульман.

Так, в Линься-Хуэйском автономном районе провинции Ганьсу, где компактно проживает наибольшее количество китайских мусульман, детям, включая школьников, запретили посещать религиозные здания и мероприятия.

Помимо этого, студентам запрещено чтение религиозной литературы, в том числе в мечетях, если речь не идет о специальном, санкционированном государством, религиозном образовании. Вместо этого им рекомендуется усилить обучение политической идеологии (коммунистической) и ее пропаганду.

Журналисты Reuters пытались получить официальный комментарий в связи с этой информацией в местном образовательном ведомстве, но безуспешно - им его отказались давать. Вместе с тем, эти меры публично одобрил академик Хи Вууи из Китайской Академии Социальных Наук, который в последнее время подвязался в роли китайского Силантьева и является подстрекателем кампании против "исламизации".

Китайские мусульмане в последнее время сообщают о том, что в социальных сетях, в комментариях на сайтах, на форумах идет неприкрытая травля Ислама и мусульман, причем, как таковых, а уже не только уйгуров. Кампания явно носит целенаправленный характер, а учитывая строгий контроль Компартии и спецслужб за медийным пространством страны, такое может иметь место только потому, что этому дана отмашка "сверху".

К слову, ужесточение в отношении религии в последнее время происходит не только применительно к мусульманам. Скожие запреты на публичное посещение детьми религиозных зданий и уроков введены в городе Веньчжоу, который иногда называется "китайским Иерусалимом", за высокую концентрацию там христианского населения. После этого религиозное образование христианских детей было практически полностью переведено на домашнюю и полуподпольную основу. Видимо, так же теперь придется поступать и мусульманским семьям.