Колонизация: в городах Сирии откроют шиитские университеты

(На фото - в центре кадра представитель Иранского университета Али-Акбар Велайяти и глава Университета Алеппо Мустафа Афьони)

Сирийское агентство "Касиюн" передает слова Али-Акбара Велайяти, главы зарубежного департамента иранского "Исламского Университета Азад", согласно которым режим Асада согласился на его предложение открыть филиалы этого университета в основных городах Сирии (подконтрольных режиму).

Данное предложение было озвучено еще в ноябре прошлого года, во время визита Велайяти в Университет города Алеппо, захваченного шиитами. Тогда он заявил, что сотрудничество Ирана и Сирии не должно ограничиваться только военной и политической сферами, а должно охватить все сферы жизни обществ, включая культуру и образование.

Тогда же Велайяти предложил открыть филиалы своего университета в крупных сирийских городах. Для обоснования своей идеи он сослался на опыт деятельности своего университета в других странах. "Студенты разных стран видят растущую мощь Ирана и поэтому хотят учить персидский язык и литературу, а также знакомиться с исламской и шиитской культурой", - сказал он.

Ираноязычный сайт E’temad передает слова Велайяти, заявившего, что Башар Асад, получив от его университета официальное предложение, недавно отдал распоряжение о содействии открытию отделений этого иранского шиитского института в крупных городах Сирии.

Отметим в этой связи, что удивительного, а тем более сенсационного в этой новости нет ничего. Силы суннитского сопротивления и его сторонники в Исламском мире изначально отдавали себе отчет в том, что сирийская революция в своей религиозной основе была восстанием суннитского большинства против господства крайне-шиитской алавитской секты, а в геополитической и идеологической - против пребывания Сирии в Шиитской оси и ее ползучей шиитизации.

Более того, ошибаются те, кто говорят, что шиитская экспансия пришла в Сирию только с началом войны, когда Асад был вынужден обратиться к Ирану и "Хезболе" за помощью. Верно обратное - именно ползучая шиитская экспансия и стала одной из причин войны и восстания, так как сунниты страны видели, что одновременно с репрессиями против суннитских ученых режим содействует распространению шиизма. Война же окончательно расставила все по своим местам, и сейчас победители (временные, ин ша Аллах), которыми являются именно шиитские силы, а не абстрактная "законная власть Сирии" (это фейк), по праву собираются воспользоваться плодами своей победы, уже ничего и никого не таясь.