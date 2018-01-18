Шок: Папа Римский вручил орден активистке за аборты

Глава Римско-Католической Церкви (РКЦ), Папа Римский Франциск присвоил звание почетного кавалера понтификского ордена Святого Георгия известной голландской... активистке за аборты - Лилиан Пломен (на фото).

Это стало широко известно на днях, когда соответствующие фотографии и информация появились в СМИ, в частности, церковных, таких как Catholic Herald.

Плоумен известна, в частности, тем, что в прошлом году создала в Голландии организацию под названием "Ей решать", отстаивающую право женщин на аборты, и более того, оказывающую им в этом поддержку на средства различных транснациональных НПО.

В интервью "Голландскому радио" она заявила, что польщена такой наградой и рассматривает ее в качестве свидетельства "прогрессивности Папы".

Все это выглядит весьма шокирующе с учетом того, что РКЦ официально занимает непримиримую позицию по отношению не только к абортам, но и контрацепции. Впрочем, в последнее время папа Франциск совершает все больше действий, вызывающих острую критику со стороны консервативных католиков.