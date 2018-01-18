Трагедия в Казахстане: 52 человека сгорело в автобусе

Страшная трагедия произошла сегодня утром в Казахстане.

В 10 часов 30 минут во время движения на 1068 километре трассы "Самара-Шымкент" в Иргизском районе Актюбинской области загорелся на ходу пассажирский автобус марки "Икарус".

Из 55 его пассажиров 52 сгорели заживо на месте. Пятерым людям (в автобусе было 2 водителя) удалось выбраться живыми, и им в настоящий момент оказывается медицинская помощь.

По некоторым данным, большинство находившихся в автобусе - граждане Узбекистана.

Мы приносим соболезнования всем родным и близким погибших. Поистине, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение.