Не сумели посадить за терроризм - пытают за наркотики (видео)

Издание "Кавказ.Реалии" сообщает о ходе дела студента-медика Мурада Рагимова, которого московские силовики уже почти два года ломают, решив, что он террорист ИГИЛ*, вернувшийся из Сирии.

В 2016 году Рагимова с помпой арестовали, презентовав эту акцию СМИ как нейтрализацию террориста. Что с ним и его родными вытворяли во время этого задержания, рассказывает сам молодой человек.

Однако как это часто бывает в подобных делах, доказать его участие в боевых действиях в Сирии (без самооговора или оговора свидетелей это вообще обычно трудно сделать) силовики не смогли. Поэтому с ним поступили стандартно для таких случаев - "нашли" у него 40 грамов наркотиков (спайса).

Так "опасный террорист" превратился в "опасного наркоторговца". Для которого сейчас прокуратура в Тушинском районом суде добивается 4-х лет лишения свободы в колонии общего режима.

Мягкость возможного приговора, однако, не должна вводить в заблуждение. По отношению к "игиловцам", точнее, тем, кого сочли таковыми, действует неформальная установка - живыми их из колонии не выпускать.