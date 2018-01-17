"Мемориал" выживают с Северного Кавказа (видео)

Сегодня рано утром в столице Ингушетии Назрани был подожжен офис правозащитного центра "Мемориал".

По словам члена его совета Олега Орлова, поджогом ей был нанесен значительный ущерб. "Сгорела оргтехника, часть документов, повреждено помещение. Мы квалифицируем это как террористический акт, совершенный на территории Ингушетии. Поджог, запугивание населения, нанесение ущерба международной организации – это подпадает под данное определение", - сказал Орлов.

По его мнению, нападение является частью политики выживания "Мемориала" с Северного Кавказа, предшествующим этапом которой стало возбуждение уголовного дела и арест главы его чеченского отделения Оюба Титиева.

Напомним, что ПЦ "Мемориал" не раз заступался за мусульманских узников совести в России.