Статистика: население Германии растет только за счет миграции

Согласно данным Немецкого федерального статистического ведомства, численность населения Германии растет в последние годы исключительно за счет притока мигрантов и беженцев. За вычетом таковых численность коренного немецкого населения неуклонно снижается.

В 2016 году немецких граждан умерло на 118 000 человек больше, чем родилось. Компенсировалась эта потеря притоком в страну 498 000 мигрантов и беженцев, в результате чего прирост населения составил 346 000 человек.

В 2015 году доля иностранцев в населении страны выросла с 10,5% до 11,2%, причем, в последующие годы этот рост продолжился.

В 2017 году смертность среди немецких граждан опять превысила рождаемость на 190 000, но в страну прибыло еще 450 000 иностранцев, которые перекрыли эту негативную статистику.

Тем не менее, хотим предостеречь от наивного оптимизма тех мусульман, которые верят в сказки исламофобов о том, что Германия таким образом "исламизируется". Сотни мигрантов (главным образом шиитов) открыто и публично отказываются от своей исламской идентичности уже через несколько месяцев после прибытия в новую страну, зачастую принимая христианство для облегчения получения беженства. А вот многие и многие тысячи, не отказываясь от Ислама формально, утрачивают исламские ценности (если исходить из того, что они у них были) постепенно под культурным и идеологическим прессингом окружающего общества.

Конечно, происходит и процесс принятия Ислама коренными немцами. Однако по данным PEW Research, за последние годы из Ислама в другие религии или атеизм ушло в Европе на 160 000 человек больше, чем пришло в Ислам из атеизма и других религий. Так что, факт, что выходцы из мусульманских стран становятся демографическим ресурсом для растущей экономики Германии, нуждающейся в нем. Но для того, чтобы от этого усилились позиции Ислама в Германии, еще нужно постараться.