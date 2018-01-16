Индусское правительство прекратит финансирование хаджа

Индийское правительство правящей индусско-фундаменталистской Бхаратия Джаната Парти (БДП) заявило о прекращении государственного дотирования Хаджа для неимущих мусульман. Соответствующее заявление сделал министр по делам меньшинств Мухтар Аббас Накви.

По словам министра, деньги, сэкономленные на финансировании походов в Хадж, будут направлены на образование девочек и женщин из мусульманского меньшинства.

Отметим, что решение об отмене госфинансирования Хаджа было принято Верховным судом еще в 2012 году, в соответствии с которым оно должно было полностью прекратиться к 2022 году.

Впрочем, ряд крупных исламских организаций, например, Всеиндийский Мусульманский Маджлис (Маджлис-э-Мушаварат), приветствовали это решение. По словам их представителей, госфинансирование Хаджа для бедных сопровождалось многочисленными злоупотреблениями и создавало дурную репутацию в обществе причастным к этому мусульманам.