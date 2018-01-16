Руководство морга в Лондоне настроило против себя мусульман и евреев

Абдул Хай, член муниципального совета района Камден на северо-западе Лондона призвал главного паталогоанатома внутреннего северного Лондона Мэрри Хассел (на фото) "уйти из профессии или переехать в район, в котором ей не придется иметь дело с культурным разнообразием (diversity)".

Причиной такого призыва стали многолетние жалобы на обращения главного паталогоанатома и подвластных ей учреждений морга в Тауэр Хамлет, Камдене, Ислингтоне и Хакни с телами умерших представителей мусульманской и еврейской общин.

По словам призвавшего паталогоанатома к отставке или переезду советника Хайя, она сознательно настроена на конфронтацию с религиозными мусульманами и иудеями. "Мы живем в 21 веке и учреждения морга являются государственными, в то время как они (мусульмане и иудеи) застряли в средневековье", - передает он ее слова.

Столкновения паталогоанатома с родственниками умерших случались как из-за того, что она игнорировала их просьбы побыстрее выдавать тела для захоронения, чего требуют исламские и иудейские нормы, так из-за вскрытий тел вопреки воле родственников. При этом возмущенные ее решениями о проведении вскрытий родственники указывали на то, что они проводились несмотря на то, что компьютерной томографией уже были установлены причины смертей.

Также к отставке Хассел призвали представители Еврейского похоронного общества, которые заявили, что количество жалоб на ее деятельность со стороны иудеев так велико, что не поддается учету. При этом, она осуществляет свою деятельность в районах, где сегодня уже проживает множество представителей тех общин, чьи чувства и ценности она намеренно игнорирует.