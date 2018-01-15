Иранский режим: денег нет, но вы держитесь

(На фото - один из видов иранской столицы)

На фоне продолжающихся военных и террористических авантюр иранского режима его внутренние резервы стремительно тают.

Так, как заявил мэр иранской столицы Мохаммад Али Наджафи, долг Тегерана на 2018 год на 300% (!) превысил его бюджет. В абсолютных цифрах он теперь составляет 16 миллиардов долларов проклятых США.

Еще 10 миллиардов долларов хомейнистской столице требуется для реализации показушечных проектов. То есть, в итоге ее долг должен будет составить 26 миллиардов долларов.

В этой связи мэр Тегерана подверг критике деятельность муниципальных органов, то есть... самого себя. О его критике в адрес террористического режима, разоряющего страну своими авантюрами, ничего не сообщается.