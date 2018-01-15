Британская армия выпустила рекламу для мусульман (видео)

Широкий резонанс не только в Великобритании, но и по всему Западу вызвал новый рекламный ролик Британской армии, направленный на привлечение в нее практикующих мусульман.

В ролике показан британский солдат, очевидно, пакистанского происхождения, совершающий омовение и молитву в боевых условиях, в то время как другие британские солдаты охраняют его. Реклама называется "Соблюдая свою религию" ("Keeping my faith") и призвана продемонстрировать благожелательное отношение британской армии к практикующим мусульманам, побуждая их таким образом идти в нее на службу.

Данная реклама является частью широкой кампании по привлечению на службу разных категорий британцев, бюджет которой составляет 1,6 миллионов фунтов стерлингов.

Мы в данном случае выводим за скобки вопрос о правомерности и целесообразности службы мусульман в британской армии, а просто хотим показать отношение британского королевства к своим подданным, которые даже не являются ее коренными гражданами, как мусульмане в России.