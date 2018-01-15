Лидеры "Русского мира" защитили "мощи" Ленина

"Национальный лидер" России в минувшие выходные в очередной раз продемонстрировал, что т.н. "традиционные ценности" т.н. "Русского мира" представляют собой языческий винегрет из взаимонесовместимых компонентов.

Так, он фактически заявил, что не видит противоречия между христианством и коммунизмом, и что последний является продолжением первого, а труп Ленина в свою очередь - аналогом православных "святых мощей".

"Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то может и не понравиться, но я скажу так, как я думаю. Во-первых, вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Священном Писании, это все там есть.

...Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи", - сказал Владимир Путин.

Другой идеолог православно-советского "Русского мира" - Всеволод Чаплин решил несколько подкорректировать высказывание чекистского царя-батюшки, отметив, что "тело Ленина – это, конечно, ложные мощи". Но при этом, саму идею того, что "мощи Ленина" (пусть и "ложные") на Красной площади трогать не нужно, он поддержал.

"Будоражить эту тему сегодня выгодно только тем, кто хотели бы столкнуть две консервативные силы", - сказал ярый "защитник православия". Кого он имел в виду под двумя консервативными силами, он не пояснил, но из контекста речи Путина можно сделать вывод, что речь идет о приверженцах православной и коммунистической религий.