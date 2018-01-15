Гута: повстанцы сообщили об очередной химатаке со стороны режима

В минувшую субботу Объединенное Командование повстанцев Восточной Гуты распространило заявление об очередной химатаке, предпринятой асадитским режимом в этом регионе.

В нем сообщается о том, что в райнах Харасты и Думы авиация режима 5 раз сбросила бочковые бомбы, начиненные хлорином. В результате были зафиксированы случаи удушения, в том числе, среди мирного населения.

Повстанцы в очередной раз призвали международное сообщество обратить внимание на нерешаемую проблему периодического применения режимом химического оружия, которое, как известно, каждый раз сходит ему с рук.

Что касается обычных бомбардировок режимом этой "зоны деэскалации", то начиная с объявления в ней очередного перемирия, от них погибли 177 человек, включая 51 ребенка и 34 женщин и были ранены 811, включая 208 детей и 192 женщин. Эти данные также были приведены в вышеуказанном сообщении Объединенного Командования.