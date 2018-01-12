Израиль продолжит колонизацию Палестины

Израильская газета Haaretz сообщила, что правительство сионистского образования вчера утвердило новые планы колонизации Западного берега реки Иордан (Палестинской автономии).

В соответствии с этим сообщением, утверждено строительство более 200 домов в поселении Оранит и более 50 домов в поселении Петцаэль.

Кроме того, планируется дополнительное строительство домов в поселениях колонистов Ариэль, Альфрей Мэнаше, Кфар Адумим и Гиват Зеев.

Ранее на этой неделе министр обороны Авигдор Либерман, представляющий ультрасионистскую партию "Наш дом - Израиль", предложил построить на Западном берегу 2500 домов для еврейских колонистов.