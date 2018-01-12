Власти Мьянмы преследуют местных журналистов

Власти Мьянмы задержали Ва Лона и Куав Соэ Оо - местных корреспондентов агентства Reuters.

Причиной ареста стал их визит в лагеря беженцев-рохинья в Бангладеш, где они собирали информацию о зверствах, учиненных над ними на родине. По возвращению в страну они были арестованы.

Министерство информации Мьянмы официально обвинило задержанных в незаконном сборе информации с целью ее передачи иностранным СМИ. Причем, для юридического обоснования репрессий используется Акт 1908 года, учрежденный еще британской колониальной администрацией для борьбы с активностью местных жителей.

Напомним, что при всем этом формальным лидером Мьянмы является бывшая демократическая диссидентка и лауреат Нобелевской премии Аун Сан Суу Куи.

Как считает Дэниел Бастард из азиатско-тихоокеанского отделения "Репортеров без границ", ситуация со свободой слова в Мьянме существенно узудшилась с началом кризиса с рохинья.