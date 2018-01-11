Канада: экс-гуантанамовец получил компенсацию в 10,5 млн. долларов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отважно противостоит напору популистов, критикующих правительство этой страны за знаковое правозащитное решение.

В прошлом году правительство Канады решило выплатить компенсацию бывшему канадскому гуантанамовцу Омару Хадру (на фото он рядом с Трюдо) за пытки, которым он подвергался в этом лагере из-за бездействия предыдущих правительств Канады, оставивших ее гражданина без защиты.

Хадру была выплачена компенсация в размере 10,5 миллионов долларов, что вызвало бурное негодование, учитывая, что он обвинялся в реальном убийстве западных солдат в Афганистане.

В свою очередь Трюдо обвинили в поощрении и финансировании терроризма, особенно с учетом того, что он не скрывает своего благосклонного отношения к мусульманскому меньшинству (как и другим меньшинствам) и выступает против исламофобии.

Отвечая на обвинения возмущенных сограждан, Трюдо заявляет, что он разделяет их возмущение, но считает, что оно должно быть направлено на причины произошедшего, а не его следствия в виде затрат, которые понесут канадские граждане. По мнению Трюдо, права человека - это то, что нужно отстаивать не только когда это легко, но и когда это сложно, и платить за ошибки и их попрание, к числу которых относятся пытки.

Отметим в этой связи, что в России отпущенные из Гуантанамо узники вместо компенсаций получили новые уголовные дела, новые пытки и новые многолетние сроки, а некоторые, как Расул Кудаев из Нальчика - пожизненные. Как говорится, почувствуйте разницу.