ЕСПЧ поддержал жертву российских политрепрессий

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе россиянина, которое может иметь прецедентное значение для многих граждан РФ, ставших жертвами российского "антиэкстремистского" законодательства и судопроизводства.

Речь идет о Станиславе Дмитриевском, который возглавлял «Общество российско-чеченской дружбы» и был главным редактором газеты «Право-защита», издававшейся в Нижнем Новгороде. Он был осужден по мыслепреступной ст. 282 УК (разжигание ненависти либо вражды) за публикацию в 2004 году обращения Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева.

Представители правительства РФ в суде упирали на то, что и Масхадов, и Закаев заочно осуждены российским судом как террористы. Однако в самих их заявлениях, опубликованных Дмитриевским, ЕСПЧ не увидел никаких признаков экстремизма (это еще тогда не было статьи об оправдании терроризма, а сейчас бы его могли "оформить" уже по ней, - ГИ). «...то, что заявления сделаны людьми, которые считаются преступниками, не оправдывает вмешательство в свободу выражения мнения тех, кто публикует эти заявления», — сказано в связи с этим в решении ЕСПЧ.

Кроме того, ЕСПЧ указал на то, что критика действий правительства не может интерпретироваться как разжигание ненависти к социальной группе, предусмотренной ст.282 УК РФ.

В итоге, европейский суд присудил РФ выплатить Дмитриевскому компенсацию в размере 13 600 евро.



Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», считает, что это очень важное решение, имеющее прецедентное значение для многих жертв политических репрессий в РФ.