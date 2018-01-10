Узбекских трудовых мигрантов обучат корейскому языку

В Узбекистане в скором времени откроется специальный Центр, в котором будущих узбекских трудовых мигрантов будут обучать корейскому языку. Это необходимо, чтобы они смогли получить разрешение на работу в Республике Корея (южной) и трудоустроиться в ней.

Соответствующее решение было принято по результатам визита в Узбекистан делегации Южной Кореи, в которую вошли представители ее бизнеса и профильных министерств.

Центр обучения корейскому языку будет оснащен необходимым оборудованием корейской стороной. С узбекской стороны этим планам содействует специальное Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана.

Отметим, что Южная Корея является бурно развивающейся страной (чего не скажешь о ее северных соседях и собратьях), испытывающей потребность в иностранной рабочей силе. В свою очередь Узбекистан с его более, чем 30 миллионным населением, сталкивается с проблемой ее избытка.