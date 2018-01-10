Турция будет отслеживать исламофобию в ЕС

В парламенте Турции создана специальная комиссия, которая займется отслеживанием и расследованием случаев исламофобии в ЕС. Для начала речь пойдет о четырех странах, где такие случаи происходят наиболее часто: Австрии, Франции, Бельгии и Германии.

«Депутаты сконцентрируются на четырех европейских странах, где, по их мнению, наиболее выражены проявления исламофобии — Австрии, Германии, Франции и Бельгии. Депутаты хотят получить от этих стран разрешения проводить расследования на месте», - говорится в сообщении.

Поводом для создания комиссии стала отвратительная травля новорожденного младенца в Австрии, когда стало известно, что первый родившийся в Вене ребенок в 2018 году будет носить имя Мухаммад.

В Австрии, где к власти пришла исламофобская коалиция Австрийской Народной Партии и Партии Свободы, эта проблема сейчас будет стоять наиболее остро. Так, исламофобы хотят закрыть исламские детские сады и школы, обвиняя их в том, что они препятствуют интеграции мусульман в европейскую культуру.

Надо отметить, что нападки на Ислам, в том числе, на самом высоком уровне, происходят и в других странах.