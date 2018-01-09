Расследование: "мусульманское ЧВК" России - фейк

Независимое агентство исследований военных конфликтов Conflict Intelligence Team (СIT) опубликовало на своем сайте результаты расследования феномена т.н. частной военой компании (ЧВК) "Туран", действующей в Сирии.

Напомним, что многочисленные журналисты не раз писали о том, что со стороны России за Асада помимо ЧВК "Вагнер", набираемой в значительной степени из идейных шовинистов и сторонников "Русского мира", воюет ЧВК "Туран", набираемая из лиц мусульманского происхождения, в том числе, среднеазиатов.

Предсказуемо оказалось, что все это пиар-фейк и ЧВК "Туран" - исключительно виртуальный бренд.



«ЧВК «Туран» не реальное вооруженное формирование, а плод обширной мистификации, созданной в основном силами одного человека — корреспондента ANNA News и «Русской весны» Олега Блохина», — утверждается в расследовании CIT на основе анализа всех собранных фактов. Интересно, чтосразу же после появления этого расследования ANNA News стал удалять со своего сайта материалы Блохина, хотя они остались в кэше.

За основу мифа ЧВК "Туран" пропагандист Блохин взял «мусульманские батальоны» времен Афганской войны. При этом, изобретенные им нашивки "Турана" Блохин и его друг, бывший телеоператор РЕН ТВ Александр Рычков одевали на себя, закрывая лица масками.

Остается только воздать хвалу Аллаху за то, что реальные мусульмане или по крайней мере считающие себя таковыми из постсоветского пространства не проливали кровь мусульман ради врагов Аллаха еще и в составе ЧВК "Туран".

Мы же со своей стороны не устаем повторять - лидеры "Русского мира", контроль над которым находится в руках у местной разновидности идейных крестоносцев и сионистов, никогда не позволят малейших и самых лояльных проявлений субъектности "басурман", которую они рассматривают как потенциальные инкубаторы "исламизма".