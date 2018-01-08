Малайзия: 92-летний Махатхир хочет вернуться во власть

Коалиция основных оппозиционных партий Малайзии выдвинула своим кандидатом в премьер-министры на выборах, которых должны состояться в августе этого года, Мухаммада Махатхира.

Махатхир - отец "малайского экономического чуда", который руководил страной свыше 20 лет. И все бы хорошо, но ему уже 92 года...

Что же сподвигло столь немолодого политика снова претендовать на власть? Страна уже несколько лет охвачена политическим кризисом, поводом для которого стали обвинения нынешнего премьер-министра страны Наджиба Разака в коррупции.

Сам Махатхир заявляет, что власть ему не нужна, и он готов будет уступить ее заключенному оппозиционному лидеру Анвару Ибрагиму, освобождения которого он будет добиваться. Парадокс ситуации заключается в том, что посадил его в свое время фактически сам Махатхир, который до этого вознес его к вершинам политики в эпоху своего премьерства. Еще одним пикантным моментом является то, что Ибрагим был посажен ни больше, ни меньше - за... содомию. При этом, лидеры оппозиции, как и он сам, убеждены в том, что обвинение фальсифицировано из политических соображений.

Впрочем, большинство аналитиков скептически оценивают шансы оппозиционной коалиции во главе с Махатхиром на победу. Сама его фигура была выбрана, чтобы оторвать у действующего премьера, возглавляющего Объединенную Малайскую Национальную Организацию, голоса малайцев-мусульман. И они, конечно, могли бы поддержать Махатхира, который в свое время создал эту организацию. Но и его возраст, и непоследовательность в дружбе-вражде-дружбе с неоднозначно воспринимаемым Анваром Ибрагимом, не будут этому способствовать.