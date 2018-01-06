Трест, который лопнул. Опять

"Голос Ислама" намеренно не писал об истории с выдвижением кандидатом в президенты жены главы ДУМД Айны Гамзатовой (на фото). Но не потому, что мы ее не отслеживали, а потому что мы ждали развязки, которая позволит нам написать то, что мы пишем всегда в таких случаях. И дождались.

Вчера ЦИК РФ отказал в регистрации Гамзатовой в качестве кандидата в президенты. Так просто и банально закончилась очередная история, к которой в последнее время было приковано внимание многих мусульман и околоисламских экспертов и аналитиков.

Чего только за это время мы не услышали об этом выдвижении. И что таким образом Кремль хочет мобилизовать мусульманский электорат, чтобы повысить явку и создать видимость конкуренции. И что таким образом он готовит альтернативу Рамзану Кадырову на Кавказе. Обсуждалось и то, что вторая жена второго муфтия (до него она была второй женой муфтия Сайидмухаммада Абубакарова, по мнению многих дагестанцев, взорванного спецслужбами) является марионеткой "православно-чекистского" исламофобского РИСИ. В связи со всем этим рассылались и письма "муридов" о "питне", при чтении которых нельзя было удержаться от слез со смеха.

И все эти дагестанские интриги и бурления были пресечены одним росчерком пера московского начальства. Как и обычно.

Мы нисколько не сомневались, что именно это и произойдет с очередным "мусульманским проектом" на российских выборах, сколь бы прокремлевским или в данном случае даже про РПЦшным он ни был. Просто потому, что ровно то же раз за разом происходит со всеми такими проектами.

Ведь не далее как в прошлом году все подобные проекты уже были сняты с выборов в Госдуму РФ: и проект того же самого ДУМД - партия "Народ против коррупции", и их оппонент и конкурент Максим Шевченко, и ингушский список партии Российский Общенародный Союз, по которому шли местные мюриды.

Мы не раз говорили и продолжаем это повторять - Кремлю в российской политике не нужен никакой "исламский фактор", сколь бы лояльным ему он ни был. Просто потому что он подрывает основы "Русского мира", согласно которым мусульмане в России должны быть либо крещенными русскими патриотами, либо туземцами, сидящими в своих резервациях и выражающих "белому царю" свою поддержку, когда их об этом попросят.

Участие же мусульман в российской политической жизни, пусть и иммитационной и в верноподданическом качестве, в принципе создает риск "просачивания" в нее "потенциальных исламистов", которые сегодня клянутся в верности, а завтра, глядишь, и начнут качать права и требовать считаться с ними.

Зачем это нужно хозяевам "Русского мира", учитывая, что "исламский фактор" в перспективе способен оспаривать у него многомиллионный демографический ресурс, который он собирается превратить в свой, компенсировав этим вымирание этнических русских и отрыв от него украинцев? Сейчас в том же Дагестане генерал-губернатором уже поставили Владимира Васильева (идеальный потомок мусульман - казахов в понимании Кремля), активно демонтируют Татарстан, а тут эти туземцы возомнили о себе невесть что и решили участвовать в выборах самого президента.

И такая история будет повторяться раз за разом, пока как верноподданые туземцы будут вести себя сами мусульмане. Потому что, их реальное политическое участие и представительство в пространстве Северной Евразии станет возможным только после того, как господствующая в ней матрица будет сломана, и мусульмане, как и другие ее группы, смогут формулировать и защищать свои интересы, а не обслуживать в политике чужие.