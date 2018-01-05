Доклад для Кремля: крымские татары в Крыму - обычные нацмены

Крымскотатарские общественные деятели обратили внимание на документ под названием "Политика признания коренных народов в международном праве и в законодательстве Российской Федерации". Документ был подготовлен еще в 2016 году, но широко известен стал только сейчас.

Его автор - Соколовский С.В., доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. Сам документ подготовлен по заказу Администрации президента РФ на средства гранта № 15-18-00099 Российского научного фонда.

То есть, сразу скажем, что документ заказной во всех смыслах, и представляет собой "научное" обоснование политики Кремля в Крыму.

В двух словах, политика и обоснование эти выглядят следующим образом - крымские татары не могут считаться народом, имеющим какие-то особые исторические права на Крым в качестве его коренного народа, это всего лишь национальное меньшинство в ряду других нерусских народов, проживающих в России. В качестве обоснования этого приводится утверждение, что татары появились в Крыму не ранее XIII в, они смешивались с другими проживавшими там народами и проживали вперемешку с ними.

Из этого делается вывод, что ни одно из населяющих Крым "этнических сообществ не может рассматриваться как аборигенные первопоселенцы, хотя некоторые из этих сообществ допустимо рассматривать как автохтонные, т.е. сформировавшиеся именно на его территории (крымские татары, крымчаки, крымские караимы)". То есть, вроде как бы и сформировались в Крыму, но если "ни одно из этнических сообществ не может рассматриваться как аборигенные первопоселенцы", получается, нет разницы между теми, кто стал заселять Крым после депортации его коренных народов в 1944 году (в любом случае - не ранее XVIII века), и теми, чьи предки жили в Крыму уже в Средние века, а на самом деле гораздо раньше, учитывая, что генетически кырымлы относятся к малоазиатскому типу, населявшему этот регион тысячелетиями.

Для чего эта работа заказана Кремлем, понятно. Дело в том, что Украина, пусть и запоздало, но признала крымских татар, крымчаков и крымских караимов в качестве не просто национальных меньшинств, а именно коренных народов. И на этом основании ведется работа по официальному признанию Крыма (который международным сообществом считается частью Украины) в качестве национально-территориальной автономии крымских татар, чье государство существовало там до его завоевания Российской империей.

Собственно, действуя по уму, Кремль мог бы перехватить эту инициативу у Украины и признать за крымскими татарами тот же статус, но в составе Российской Федерации. В конце концов, в РФ существует немало номинальных национальных республик с титульными нациями в фактическом положении экзотических туземцев, ни на что не влияющих и не представляющих никакой угрозы. Однако в этом случае был бы утрачен весь смысл "Крымнаша" как одной из скреп "Русского мира". В рамках его идеологии, как известно, "русский Крым" возвратился в родную гавань как "духовная купель русского мира", в которой произошло его крещение в X веке и чуть ли не само возникновение русского народа (до принятия христианства его не было, как они считают).

Да и вообще, в России сейчас, как видно на примере Татарстана, взялись за фактическую ликвидацию уже существующих национальных республик, и на этом фоне создавать новую совершенно нелогично. Вот и обосновывается, что коренной народ Крыма на самом деле не совсем коренной и вообще, особого отличия между ним и населением, появившимся там после присоединения к России, нет, так что, и права качать нечего.

К слову, эту аргументацию стоило бы осмыслить и представителям титульных народов пока существующих в России республик. Ведь с таким же успехом она может быть применена в скором времени и к ним, чтобы обосновать, что никаких особых прав на свои земли они не имеют, а являются обычными национальными меньшинствами - как какие-нибуль гастарбайтеры.