Малайзия депортирует уйгуров в угоду Китаю

Уйгурский медиа-активист Абдугани Сабит на основании сообщений своих соплеменников-очевидцев передает, что власти Малайзии задерживают в аэропортах прибывающих уйгуров с китайскими паспортами. Эти люди собираются вместе и в дальнейшем депортируются в Китай, который требует этого от Малайзии.

"Малайзия это мусульманская и демократическая страна или атеистическая, подобно Китаю", - спрашивает в этой связи наивный уйгурский активист?

Ответим, что пока все подобные мусульманские демократические и не очень страны являются таковыми в лучшем случае только для своих граждан. Что касается мусульман, которым не посчастливилось оказаться гражданами нормальных стран, а пришлось, спасая свою религию бежать из стран своего гражданства, как это делают уйгуры, то никаким мусульманским странам они сегодня не нужны.

Позорный для Исламского мира парадокс сегодня заключается в том, что наибольшие шансы быть принятыми в качестве беженцев и не быть высланными в Китай, у таких мусульман существуют в ряде западных стран, которые мы так любим ругать за их безбожие, разврат и т.п. Свои же братья-мусульмане автоматом разворачивают их и отправляют на расправу атеистам Китая, опасаясь его немилости.

Немилости Аллаха они, видимо, не опасаются.