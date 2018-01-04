В Египте собираются запретить атеизм

Многие исламофобские и в целом антирелигиозные круги на Западе были чрезвычайно рады свержению в 2013 году демократически избранного президента Египта Мухаммада Мурси, представляющего партию "Братья-Мусульмане"*. Они надеялись на то, что новая власть, пусть и далеко недемократическими методами, но защитит "демократические", светские ценности, и потому стыдливо закрывали глаза на репрессии против "исламистов".

Однако постепенно репрессии хунты Абдульфаттаха Сиси стали распространяться уже на вполне светские круги, в том числе, атеистических и т.н. ЛГБТ (содомитских) активистов. В частности, в 2016 году писатель Фатима Наот была приговорены к трем годам лишения свободы за публичную критику исламскиъ жертвоприношений в Ид аль-Адха.

На днях же в египетский парламент был внесен проект закона, в соответствии с которым, если он будет принят, атеизм в Египте будет запрещен и уголовно наказуем. Соответствующий проект внес депутат Амр Хамруш, возглавляющий парламентский комитет по вопросам религии.

В случае принятия данного закона, публичная декларация атеизма будет рассматриваться как форма неуважения к религии и караться заключением на срок до 5 лет.

* - запрещена в РФ