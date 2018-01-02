Не сюрприз: Анкара осудила насильственные протесты в Иране

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с разворачивающимися в Иране протестами.

В заявлении осуждаются "провокационная риторика" и "порча государственного имущества" и содержится призыв не допустить "внешней интервенции" в Иран, который называется "дружественной и братской Турции страной".

"Мы согласны с высказыванием президента Хасана Рухани о том, что иранский народ имеет право на мирный протест, но закон не должен нарушаться, государственной собственности наноситься ущерб и что нельзя допускать насилия и провокаций", - говорится в заявлении.

Отметим в этой связи, что реакция Анкары на происходящее, увы, не стала сюрпризом для тех, кто видел, в каком направлении изменился ее внешнеполитический курс в последнее время. Если ранее Иран был основным противником проводимой ей под руководством дуэта Эрдогана-Давутоглу неоосманской политики, то после отставки последнего турецкое руководство полностью переориентировалось на союз с Россией и Ираном (и в целом странами ШОС), причем, на вторых ролях.

Так, если ранее в Ираке Турция покровительствовала правительству Иракского Курдистана под руководством Масуда Барзани и арабским суннитам из "Хашд Ватани", то теперь они полностью сданы шиитскому режиму Багдада. То же сейчас происходит и с давними партнерами Турции из сирийской оппозиции вроде Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил и Сирийского Исламского Совета, вопреки позиции которых Анкара поддержала московско-дамаско-тегеранскую конференцию в Сочи.

Можно предположить, что такой переориентацией на Россию и Иран турецкое руководство, панически боящееся заговоров, хотело защитить себя от вмешательства Запада, цветных революций и т.д. Впрочем, как видно, Ирану его политика решить эту задачу не особо помогла...