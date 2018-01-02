Алимы Сомали призвали правительство не допустить хаоса

Комиссия ученых Сомали выступила с обращением к правительству страны, в котором призвала его к ответственной внутренней и внешней политике.

Сомалийские ученые выражаюсь обеспокоенность нестабильной ситуацией в стране и призывают правительство не злоупотреблять своей властью и вести себя справедливо. В противном случае, как они предупреждают, страна может быть снова ввергнута в хаос.

Кроме того правительство призывается защищать суверенитет страны и не допускать вмешательство в ее дела иностранных сил.

Напомним, что в Сомали до сих пор идет гражданская война, которую пытаются использовать внешние силы, чтобы диктовать стране свою политику.