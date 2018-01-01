Новая война: палестинцы готовятся к агрессии Израиля

Между сионистским оккупационным образованием и неподконтрольной ему частью Палестины может начаться новая, большая война с потенциально серьезными последствиями для всего региона.

Вчера "Ликуд", правящая в Израиле партия нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху проголосовала за "восстановление суверенитета Израиля над Иудеей и Самарией" или, иначе говоря, за оккупацию Западного берега реки Иордан и Сектора Газа. После оккупации на этих территориях предлагается развернуть неограниченное строительство поселений еврейских колонистов.

Таким образом, не какие-то маргиналы, а уже правящие круги Израиля провозглашают своей целью полное выдавливание палестинцев со своей родины, право на которую за ними официально признано большей частью международного сообщества.

В этой связи как движение ФАТХ, контролирующее Западный берег, так и движение ХАМАС, контролирующее Сектор Газа, заявили о том, что принятие данного решения Израилем будет означать начало полномасштабной войны и окончательную смерть мирного процесса.