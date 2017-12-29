США: гей-тоталитаризм на марше

Примерно в одно и то же время в США были приняты два решения, наглядно демонстрирующие, как ЛГБТ-сообщество и их лобби понимают свободу слова по данному вопросу.

Так, апелляционный суд Орегоны присудил кондитерскую Sweet Cakes, принадлежащую христианке Мелиссе Клейн, выплатить парочке местных содомиток (лесбиянок) штраф в размере 135 000 долларов США за компенсацию "морального вреда". Вред, видите ли, был причинен тем, что кондитерша отказалась изготавливать по заказу лесбиянок свадебный торт для них.

Вместе с тем, правительственное агентство Колорадо встало на защиту другой кондитерши, которая тоже отказалась исполнять заказ клиента, в связи с чем он подал на нее в суд.

Почему же такая разница в подходах? Дело в том, что ее клиент попросил сделать на торте надпись антисодомитского содержания, а именно цитаты из Библии (Книга Левит, 18.22), гласящей: "Не ложись с мужчиною, как с женщиной. Это мерзость".

Итак, как видно, нормы об обязательности исполнения договора (т.н. публичная оферта, когда фирма предлагает свои услуги рынку и не может дискриминировать клиентов по какому-то признаку) и праве придерживаться своих убеждений действуют совершенно по-разному, когда речь заходит о т.н. ЛГБТ. Если содомит требует оказать ему услугу, частный предприниматель не может отказаться от этого, ссылаясь на то, что это противоречит его убеждениям. Если же от частного предпринимателя требуют предоставить услугу, которая неприятна содомитам, он может от этого отказаться, ссылаясь на свои убеждения.