Главный казахский "коранит" покончил жизнью вслед за женой

Как стало известно, в конце прошлой недели т.н. "коранистское" (по сути - антисуннитское и антиисламское) движение на пост-советском пространстве понесло тяжелую и символическую потерю. Которая, если Аллах смилостивится на ними, должна заставить задуматься и одуматься его пока еще живых участников.

В Риге, наиболее вероятно, покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна многоэтажного здания Асылбек Мусин - хоть и молодой по возрасту, но уже патриарх казахского коранизма. О том, что это самоубийство позволяет судить то обстоятельство, что ранее покончила с собой его жена, чьей смерти он, судя по всему, не смог вынести, нарушив ясный запрет Ислама на самоубийство.

Людям, наблюдавшим за развитием "коранистского" движения в последнее десятилетие, хорошо известно, что именно Казахстан был его эпицентром и рассадником. Ведущая и теперь уже можно сказать, что трагическая, роль в этом принадлежала Мусину, которому удалось разнести эту заразу как по своей стране, так и по всему постсоветскому пространству.

Отметим, что казахские "кораниты" и их школа отличаются особой воинственностью и непримиримостью по отношению к реальному Исламу в любых его проявлениях, опирающихся на Коран, Сунну, консенсус исламских ученых, сформировавшиеся на этой базе исламские науки, считая их мракобесием, архаикой, арабизмом и т.д. Всему этому они противопоставляют "чисто коранический Ислам", в котором от Ислама не осталось ничего кроме названия. Своевольное, невежественное и, опять же, воинственное и непримиримое толкование аятов Корана при этом используется для отрицания общепринятых положений и принципов Ислама.

С какого-то момента, однако, казахский "коранизм" пошел на спад, что видимо связано с тем, что Мусин начал позиционировать себя не только как религиозного, но и как национального реформатора и лидера, в результате чего ему пришлось покинуть Казахстан. Политическая эмиграция - особенно для человека, который оставил на родине возможности, связи, влияние, признание - это всегда непростое испытание. В наши дни через него проходит множество исламских общественных и религиозных деятелей, рассматривая его как Хиджру, а ее тяготы как испытания на пути Аллаха. Но, если у человека нет имана, он легко может сломаться об эти и другие сложности, что, видимо, и произошло с Мусином и его супругой.

Увы, мы уже не можем пожелать для них милости Аллаха, если только перед смертью они не раскаялись (хотя в его случае, конечно, раскаяние требует публичности), о чем ведомо лишь Аллаху. Но мы искренне советуем его единомышленникам в Казахстане и по всему миру, которые так любят призывать всех к размышлению, самим поразмыслить над этой историей и сделать из нее правильные выводы. Пока не поздно.