"Армия Ислама" предлагает обменять асадитов на эвакуацию больных из Гуты

Сирийская повстанческая "Армия Ислама" ("Джейш аль-Ислам") заявила о готовности обменять плененных в боях асадитов на эвакуацию остро нуждающихся в этом больных из Восточной Гуты под Дамаском.

В заявлении "Армии Ислама" режим Асада обвиняется в игнорировании попыток Красного Полумесяца и других международных организаций вывезти больных людей из осажденного района. Это происходит несмотря на дезинформацию общественности, которой сообщается, что такая эвакуация идет.

Лидер "Армии Ислама" Мухаммад Алоуш утверждает, что не менее тысячи человек в осажденной Восточной Гуте остро нуждаются в эвакуации, которой режим препятствует, невзирая на все конференции, декларации и заверения.