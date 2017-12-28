ХАМАС предложил план сопротивления Трампу

Движение мусульманского сопротивления Палестины (ХАМАС) предложило Исламскому миру придерживаться единой стратегии сопротивления плану Дональда Трампа и сионистов в отношении Иерусалима.

С соответствующим предложением в штаб-квартире правящей в Марокко Партии Справедливости и Развития в его столице Раббате выступил бывший глава политбюро ХАМАС и один из его неформальных лидеров Халед Машаль. Озвученная им стратегия подразумевает три составляющие.

Первая - действия, которые в итоге заставят США отказаться от реализации решения Трампа. Отметим, что это гипотетически возможно в случае импичмента Трампа, который в принципе стоит на повестке дня в американской политике.

Вторая - долгосрочная перспектива. "Необходимо создать долгосрочную стратегию, поскольку президент США Дональд Трамп считает, что реакция арабских и мусульманских стран продиктована сиюминутным героизмом и скоро сойдет на нет. Именно поэтому жесткая позиция в отношении США должна быть постоянной", - пояснил Машаль.

Третья - усиление поддержки Палестине, ее народу и его сопротивлению во всех сферах. При этом Машааль пообещал, что "Палестинский народ будет продолжать сопротивление до последнего вздоха".