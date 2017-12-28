"Русский мир": мирного ученого обменяли на головорезов

(На фото - освобожденный Игорь Козловский (в центре) с президентом Украины Петром Порошенко)

Донецкий религовед, профессор Игорь Козловский, об истории которого мы не раз писали, вызволен из плена т.н. "Донецкой Народной Республики".

Вызволен буквально - мирного ученого, занимавшегося исключительно научной и общественной деятельностью в родном городе, обменяли на реальных головорезов "ДНР", захваченных Вооруженными силами Украины с оружием в руках. Это было сделано в рамках группового обмена пленными "ДНР" и Украины, в число которых был включен ученый.

Напомним, что Козловский активно взаимодействовал с многообразной религиозной общественностью Донецка, подвергнутой зачистке после прихода в него "Русского мира". О его освобождении ходатайствовали не только представители различных религиозных организаций, но даже пророссийский президент Чехии Милош Земан, чью просьбу главарь "ДНР" Александр Захарченко хамски проигнорировал, чем вызвал его возмущение.

В итоге, освободить ученого удалось, только в качестве пленного, выдав за него настоящих военнопленных. Так или иначе, поздравляем его с освобождением и желаем ему всего наилучшего.