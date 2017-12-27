Исламско-христианский совет Иерусалима призвал к сопротивлению сионистам

Исламско-Христианский Совет Иерусалима призвал палестинцев обеих конфессий к военной мобилизации и вооруженной борьбе в ответ на попытки узаконить сионистскую оккупацию этого города. Такое заявление сделал его представитель, палестинский священник отец Мануэль Моссалам.

Отец Мануэль выступил с соответствующей речью на национальной конференции движения "Исламский джихад". Как заявил священник, решения Трампа окончательно похоронили проект мирного решения на основе сосуществования двух государств, в который никто из палестинцев больше не верит.

"Палестинцы больше никому не верят. Единственная надежда на наше оружие, наше сопротивление и нашу кровь", - сказал христианин. Также он призвал к формированию Палестинской национальной армии для сопротивления сионистам.