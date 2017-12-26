Катар предпочел "Искандерам" китайский аналог

Катар обзавелся реактивными системами залпового огня SY-400 китайского производства. Они впервые были продемонстрированы на военном параде в честь Национального дня Катара.

Дело в том, что в регионе действует т.н. режим контроля за ракетной технологией (РКРТ), в соответствии с которым устанавливаются жесткие ограничения на приобретение находящимися в нем странами установок, способных запускать заряды весом от 500 киллограмов на расстояние от 300 киллометров.

Приобретение установки SY-400 позволило Катару вплотную подойти к этой черте, но не перейти ее: их ракеты BP-12A имеют 480-килограммовую боеголовку с дальностью доставки 280 километров.

Таким образом китайские производители оружия обходят их аналог - российскую установку "Искандер", попадающую под эти ограничения.