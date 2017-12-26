Религиозное управление Турции: помощь рохинья - долг всех мусульман

Али Эрбаш, глава Управления по делам религии Турции (Диянет), заявил о том, что помощь обездоленным рохинья является долгом всех мусульман.

Эрбаш, в частности, посетил лагерь беженцев Кутупалонг в Бангладеш, куда привез помощь рохинья, собранную Диянетом. Он рассказал журналистам о нечеловеческих условиях, в которых живут беженцы. "15-20, иногда 50 человек, живут под одним навесом. В первую очередь их необходимо обеспечить нормальным приютом", - сказал он.

Диянет распределил среди рохинья 11 258 продовольственных пакетов, 12 750 пакетов с зимней одеждой и 4 000 пакетов с внесезонной одеждой.

"Это наши братья, мы должны защищать их", - сказал Эрбаш. Также он рассказал о планах построить для беженцев мечеть.