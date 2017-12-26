Постсоветские страны, как Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, на государственном уровне практикуют религиозную сегрегацию в отношении мусульман. Исходя из своих религиозных предпочтений, они отказываются наотрез принимать на своих территориях беженцев - мусульман с Ближнего Востока. В тоже самое время, эти, бывшие коммунистические страны, воспитанные, как, казалось бы, на ленинском интернационале, согласны принимать беженцев только при условии, что они будут исповедовать христианство, а не ислам.

При этом тоже интересно узнать, что многие мусульманские страны, конечно исключая Турцию, вообще не принимали каких-либо официальных государственных программ по приему своих единоверцев, пострадавших от военных конфликтов.

Что касается членов ЕС, декларирующих свою твердую приверженность принципам современной демократии, еще осенью 2015 года договорились о расселении на своей территории 160-170 тысяч беженцев из Сирии и соседних с ней стран, которые оставались в ожидании на территории Турции, Италии и Греции. Страны, как Германия, Франция, Дания, Швеция, Норвегия и др., в рамках этого договора приняли на своих территориях многие сотни тысяч беженцев, создавая им условия для проживания и адаптации.

Квоты распределялись пропорционально населению всех стран союза. Согласно им, Польша была обязана принять с 2017 года 7000 мусульман, Чехия - 1600, Венгрия - 1300 и Словакия - 900 человек. Принимать мигрантов эти государства должны были с января 2017 года. Но до сих пор, основываясь на религиозном предпочтении к христианам, эти страны – новички Евросоюза, освободившиеся от влияния советского лагеря, не приняли ни одного мусульманина.

В отношении этих нарушителей, из-за их отказа согласиться с квотами Брюсселя на приём мигрантов, Европейская комиссия начала расследование. Словакия в своей ненависти к мусульманам, пошла еще дальше, вообще запретив в стране любую проповедь ислама.

Процедура расследования предусмотрена Договором о функционировании ЕС от 2007 года: если государство нарушает действующие в рамках ЕС общие обязательства, дело может быть передано в Европейский суд, который наложит штрафы на эти страны.