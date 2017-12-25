Алкоголь и сигареты изгнали в магазин "Харам" в Сабинском районе Татарстана

Мусульманский журналист и блогер Расул Тавдиряков в очередной раз поделился со своими читателями интересной информацией.

В Сабинском районе Татарстана его жители - мусульмане добились того, что алкоголь и сигареты исчезли из обычных магазинов и переместились в специальный, под названием "Харам".

Конечно, некоторые читатели стали шутить на эту тему, мол, ждем теперь открытия сауны "Зина" и банка "Риба". Но, на самом деле, в условиях невозможности полного запрета такой продукции данную меру можно рассматривать как оздоровительную, так и воспитательную. По крайней мере, вещи названы своими именами и мерзость изгнана из мест, куда ходят нормальные люди, в том числе, с детьми.

Отметим, что по схожей модели, например, в ОАЭ и ряде других стран существуют специальные магазины для немусульман, куда запрещен вход мусульманам, так как там продаются свинина и алкогольные продукты.

Единственное, что вызывает сомнение, что в условиях политики принудительной русификации и губернизации Татарстана московский Кремль и сторонники "Русского мира" на местах будут смотреть на возникновение таких здоровых исламских очагов сквозь пальцы. Наверняка, в скором времени мы увидим репортажи на российских телеканалах о новом "очаге ваххабизма", в котором посмели покуситься на одну из главных "духовных скреп" (перегарного духа), а вслед за этим и соответствующие проверки прокуратуры.