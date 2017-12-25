Индонезийские кондитеры отказались писать поздравления с Рождеством

Решение одного из кондитерских магазинов Chocolicious Indonesia отказать клиенту в выполнении заказа по религиозным соображениям вызвало бурную дискуссию в этой стране.

Речь идет о магазине, расположенном в городе Макассар, столице индонезийского штата Южный Сулавеси. Клиент заказал у него торт с надписью "Selamat hari Natal keluargaku", что означает "Счастливого рождества моей семье". Магазин отказался исполнять заказ, так как все его сотрудники - мусульмане, и им не позволяют это их религиозные убеждения.

Новость вызвала широкий резонанс. Кондитерская со своей стороны опубликовала на своей странице в Инстаграм объявление, в котором, с одной стороны, принесла своим недовольным заказчикам извинения за то, что не может выполнить их заказ и заверила их в своем уважении, с другой стороны, попросила уважать и религозные чувства ее владельцев и сотрудников - мусульман.

Объявление собрало порядка 3400 лайков и 10 000 комментов с противоречивыми откликами от заверений в поддержке до обвинений в нетолерантности.

Отметим, однако, что в аналогичном положении недавно оказался хозяин одной из американских кондитерских - христианин Джек Филлипс, которому его убеждения не позволили изготовить свадебный торт для покупателей-содомитов, сделавших ему соответствующий заказ. Теперь сторонники принудительной толерантности травят приниципиального христианина в СМИ и судах, стараясь разорить его кондитерскую.