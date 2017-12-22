Исламская Республика Пакистан усилит ядерную оборону

Исламская Республика Пакистан приняла решение об усилении своей ракетно-ядерной обороны в ответ на агрессивные планы Индии под руководством правящей партии воинствующих индуистов (БДП).

Высший военно-политической орган Пакистана (National Command Authority - NCA) заявил о том, что Исламская Республика будет разрабатывать полный спектр ядерных программ, необходимых для обеспечения безопасности страны.

Такое заявление было сделано после совместного совещания военных и политических лидеров страны, на котором присутствовали, в частности, премьер-министр Шахид Хакан Аббаси, глава Генштаба генерал Джамар Джавед Баджва, глава Объединенных Штабов генерал Зубайр Хайят и другие.

Руководство Пакистана отмечает, что вынужденно реагировать на гонку вооружений, фактически начатую новым правительством Индии. Так как людские и ресурсные возможности Индии с ее миллиардным населением значительно превосходят возможности Пакистана с его примерно 200-миллионным населением, для защиты своей территории от агрессии Исламская Республика будет готова применить ядерное оружие...

Напомним, что Исламская Республика Пакистан является единственным мусульманским государством, обладающим ядерным оружием. При этом она зажата между двумя другими ядерными региональными державами - полуторамиллиардным Китаем и миллиардной Индией.