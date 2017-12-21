Помощь Турции страдающему народу Йемена

Турция оказывает активную помощь народу Йемена, страдающему от гражданской войны и оказавшемуся заложником геополитических игр региональных держав.

Так, с июля этого года Турция поставила йеменцам гуманитарную помощь на сумму 5,2 миллиона долларов США.

183 больных йеменца приняты на лечение в Турцию.

В настоящий момент в городе Аден турки строят госпиталь на 50 койко-мест. В нем будут работать службы интенсивной терапии, анестезии и реанимации.

Ранее неподалеку от этой больницы Турция уже построила центр диализа.

Министр здравоохранения Йемена Насир Баум выразил в этой связи благодарность народу и руководству Турции, и подчеркнул, что они были с йеменцами с самого начала трудных времен, в которых оказались последние.