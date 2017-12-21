Повстанцы рохинья о геноциде в деревне Тула Толи

Армия Спасения Рохинья Аракана (ARSA) опубликовала сегодня заявление, в котором возложила всю полноту ответственности за геноцид в деревне Тула Толи летом этого года на террористический режим и военные силы Мьянмы.

В заявлении говорится, что в сожженной деревне вообще отсутствовали какие-либо повстанцы ARSA или любые другие бойцы сопротивления рохинья. То, что там произошло, было в чистом виде карательной расправой над мирным населением, актом геноцида, не имеющим никакого отношения к борьбе с повстанцами.

Укажем, что в деревню Тула Толи, также известной под названием Мин Гуи на границе Мьянмы и Бангладеш были согнаны тысячи рохинья из близлежащих населенных пунктов, после чего им была устроена бойня. По усредненным данным, убиты были порядка 500 человек. Деревня была сожжена.

Мьянмарская армия обосновывает сожжение деревни борьбой с повстанцами, которые якобы действовали в ней. Однако как следует из заявления самих повстанцев, их в этом районе не было в принципе.