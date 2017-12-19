Турция строит госпиталь для беженцев-рохинья

Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) начало строительство госпиталя для беженцев рохинья в юго-восточной части Бангладеш.

Госпиталь, сооруженный в лагере беженцев Балукхали, будет оборудован 50-ю койко-местами на площади 1000 кв.метров.

В лечебном учреждении будут работать специалисты по общей терапии, интенсивной терапии, педиатрии, ортопедии, инфекционисты и акушеры. Кроме того, у госпиталя будет своя медицинская лаборатория.

Работать в госпиталь приедут 10 врачей из Турции.

Как заявили представители AFAD, они рассматривают возможность создания еще одного госпиталя после этого.